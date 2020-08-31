Автомобилистам полностью запретят проезд по выделенным полосам

Автомобилистам запретят ездить по выделенным полосам в Москве по выходным дням. Об этом сообщает Telegram-канал столичного департамента транспорта. Соответственно, у водителей будет полностью исключена возможность передвижения по выделенкам

В сообщении департамента транспорта говорится, что «уже скоро все выделенные полосы будут работать 24/7». При этом о начале действия новых правил будет объявлено отдельно. Сейчас на полосах, где сняли знаки, пока не выписываются штрафы.

Проезд будет разрешён только для городского общественного транспорта, такси, автомобилей коммунальных служб и машин экстренных служб. Отмечается, что единый режим работы выделенных полос поможет устранить путаницу и избежать случайных штрафов для автомобилистов, а также обеспечит пассажирам наземного транспорта и такси приоритетное движение даже в выходные.