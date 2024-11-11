Автомобильные номера с российским триколором станут обязательными до конца года

Об этом заявил депутат Государственной Думы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале. Все необходимые изменения будут внесены в ГОСТ до конца 2024 года

По мнению депутата, задумка, которая изначально была высказана одним из его подписчиков в социальной сети, имеет большое значение для народа России. Вследствие этого Хинштейн обратился с идеей в МВД, где в мае этого года подготовили поправки к ГОСТу "Знаки государственные регистрационные транспортных средств". Согласно им, триколор на номерах станет обязательным, за исключением знаков на автомобилях дипломатических корпусов.

При этом, данная инициатива не обяжет всех автомобилистов менять свои регистрационные знаки на новые с изображением российского флага в правом нижнем углу. Если номера были сделаны согласно существующим стандартам и действуют на момент принятия закона, то автовладельцев не привлекут к ответственности за отсутствие триколора на регистрационных знаках.