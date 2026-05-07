Автопроизводители требуют от Трампа миллиарды долларов компенсации из-за пошлин

Речь идет о миллиардах долларов, которые компании рассчитывают вернуть после решения Верховного суда США, отменившего часть пошлин администрации Дональда Трампа

Согласно опубликованным данным, общая сумма ожидаемых выплат импортерам уже достигла примерно 2,3 млрд долларов, но финальное значение по решению суда может оказаться в десятки раз больше.

Самую крупную сумму рассчитывает вернуть Ford. Компания заявила инвесторам, что претендует на компенсацию в 1,3 млрд долларов. General Motors ожидает возврат 500 млн долларов. Stellantis – 470 млн долларов. Марка Mercedes-Benz также отразила ожидаемые выплаты в финансовых документах, но точного числа не назвала.

Дональд Трамп уже негативно отреагировал на требования автопроизводителей компенсировать их убытки и заявил, что пообещает «запомнит» те компании, которые откажутся добиваться возврата средств.

Даже с учетом потенциальных компенсаций экономическая политика США продолжает серьезно бить по автопрому. Пошлины на автомобили, сталь, алюминий и комплектующие из Мексики и Канады остаются в силе. General Motors оценивает потери от дополнительных пошлин в 2,5–3,5 млрд долларов по итогам года, а Ford ожидает чистые издержки на уровне 1 млрд долларов. Дополнительное давление на отрасль оказывают и рост цен на сырье и энергоносители, а также снижение спроса на электромобили. На этом фоне многие производители уже пересматривают стратегии и возвращаются к разработке моделей с традиционными бензиновыми двигателями.

При написании новости использовалась информация: reuters
reuters

