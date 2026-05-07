В Госдуме предложили изменить систему фиксации нарушений ПДД

ЛДПР выступила с инициативой передать государству исключительное право на видеофиксацию нарушений ПДД. Соответствующее обращение лидер партии Леонид Слуцкий направил премьер-министру Михаилу Мишустину

В партии считают, что контроль за дорожными камерами должен находиться исключительно в ведении государственных структур и региональных ведомств. Сейчас действующее законодательство позволяет привлекать к этой работе частные компании.

По словам Слуцкого, существующая система нередко приводит к тому, что камеры устанавливаются прежде всего в местах с высоким потоком мелких нарушений, тогда как действительно аварийные участки дорог могут оставаться без должного внимания. Кроме того, в ЛДПР полагают, что частные операторы менее заинтересованы в фиксации серьезных нарушений, поскольку такие случаи требуют дополнительных административных и судебных процедур.

Отдельно в партии раскритиковали способы установки некоторых комплексов фото- и видеофиксации. Среди претензий названы скрытое размещение камер, установка оборудования за поворотами и в кустах, а также использование комплексов без необходимого согласования с Госавтоинспекцией.

