Автомобильный портал Motorpage
7 май 2026

В Госдуме предложили изменить систему фиксации нарушений ПДД

В Госдуме предложили изменить систему фиксации нарушений ПДД
Автор фото: magnific.com/ru

ЛДПР выступила с инициативой передать государству исключительное право на видеофиксацию нарушений ПДД. Соответствующее обращение лидер партии Леонид Слуцкий направил премьер-министру Михаилу Мишустину

В партии считают, что контроль за дорожными камерами должен находиться исключительно в ведении государственных структур и региональных ведомств. Сейчас действующее законодательство позволяет привлекать к этой работе частные компании.

По словам Слуцкого, существующая система нередко приводит к тому, что камеры устанавливаются прежде всего в местах с высоким потоком мелких нарушений, тогда как действительно аварийные участки дорог могут оставаться без должного внимания. Кроме того, в ЛДПР полагают, что частные операторы менее заинтересованы в фиксации серьезных нарушений, поскольку такие случаи требуют дополнительных административных и судебных процедур.

Отдельно в партии раскритиковали способы установки некоторых комплексов фото- и видеофиксации. Среди претензий названы скрытое размещение камер, установка оборудования за поворотами и в кустах, а также использование комплексов без необходимого согласования с Госавтоинспекцией.
 

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...

Амстердам очищает улицы от рекламы автомобилей с ДВС

06 мая 2026

В России на одну зарядку приходится 10 электрокаров

06 мая 2026
Volkswagen Golf R 24H

Volkswagen готовит гоночный Golf для покорения Нюрбургринга

06 мая 2026
Honda Accord

Honda отложит обновление модельного ряда до 2030 года

06 мая 2026
Spyker C8 Preliator

Новый Spyker C8 Preliator получит 800-сильный V8

06 мая 2026

Парковка по единым правилам: в России хотят отменить плату по выходным

05 мая 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

GAC S7 - gac s7 (2026) чилаут на колесах Тест драйв
01 мая 2026

GAC S7
"Чилаут на колесах"
Москвич M70 - москвич м70 (2026) столичная штучка
Тест драйв
23 апреля 2026

Москвич M70
"Столичная штучка"
Tank 400 - tank 400 (2026) средний танк
Тест драйв
21 апреля 2026

Tank 400
"Средний танк"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 1 2 4