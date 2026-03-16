Автомобильный портал Motorpage
16 мар 2026

Автопром США против китайских машин

Автор фото: ru.freepik.com

Крупнейшие американские автопроизводители обратились к администрации президента Дональда Трампа с просьбой сохранить ограничения на доступ китайских автопроизводителей к американскому рынку. Представители отрасли предупреждают, что расширение присутствия компаний из Китая может создать серьезные риски для национальной промышленности

Соответствующее письмо направили сразу несколько автомобильных организаций, среди которых Alliance for Automotive Innovation, National Automobile Dealers Association и American Automotive Policy Council. Эти структуры представляют интересы не только автопроизводителей, но также и дилеров и поставщиков компонентов.

В документе подчеркивается, что Китай активно стремится занять доминирующее положение в мировой автомобильной индустрии и получить доступ к американскому рынку. По мнению авторов письма, это может негативно повлиять на конкурентоспособность США и поставить под угрозу национальную промышленную базу.

Компании также настаивают на сохранении правил по обеспечению кибербезопасности, которые были введены Министерством торговли США в 2025 году. Эти требования фактически закрывают рынок для большинства китайских автомобилей.

Кроме того, представители отрасли призвали правительство не допустить обхода ограничений через строительство заводов китайских компаний на территории США. По их мнению, риски для отрасли остаются одинаковыми независимо от того, будут ли автомобили импортироваться или выпускаться внутри страны.

В китайском посольстве в Вашингтоне отвергли критику. Там заявили, что популярность автомобилей китайского производства на мировом рынке связана не с недобросовестной конкуренцией, а с технологическим развитием и высоким качеством продукции.

Ситуация может осложнить предстоящие переговоры между Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. При этом ранее Трамп отмечал, что не возражает против строительства китайских автомобильных заводов в США, если они будут создавать рабочие места для американцев.

При написании новости использовалась информация: reuters
reuters

Комментарии к новости

...
Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Написано новостей:

3 6 9 4 2