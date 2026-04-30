В России появится новая премиальная марка ESTEO

Холдинг «АГР» совместно с компанией Defetoo объявили о запуске нового автомобильного бренда ESTEO. Производство машин будет полностью локализовано на мощностях холдинга АГР в России

Проект стал уже четвертым в рамках стратегического партнерства двух компаний и направлен на формирование единой продуктовой и технологической базы. ESTEO будет позиционироваться как производитель автомобилей премиального класса.

Предварительно известно, что линейка будет включать электрокары, гибриды и модели с традиционными ДВС. В частности, заявляется, что акцент будет сделан на современных платформах, интеллектуальных системах и продуманной инженерной архитектуре, а также на уникальном дизайне и высоком уровне оснащения.