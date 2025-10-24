Автомобильный портал Motorpage
24 окт 2025

Новые «Волги» создадут на базе моделей Geely

Новые «Волги» создадут на базе моделей Geely
Автор фото: из открытых источников

Российские журналисты заметили на автовозе кроссовер Geely Atlas, украшенный логотипами российского бренда. На решетке радиатора и колесах виден шильдик «Волга», но под фарами сохранилась надпись о том, что дизайн разработан компанией Geely. Судя по снимкам, речь идет о версии Atlas для китайского рынка, которая официально в России не представлена

Ранее появлялась информация, что на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде могут наладить сборку моделей Geely Emgrand и Monjaro. Однако ни российская, ни китайская стороны не подтверждали сотрудничество. По мнению экспертов, если слухи подтвердятся, это будет шаг в правильном направлении. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр отмечает, что при росте утилизационного сбора и ограничениях на импорт выигрывают компании, локализующие производство в России. По его словам, модели Geely уже заслужили доверие российских покупателей, а происхождение машины вряд ли смутит клиентов. «Какие бы шильдики туда ни вешали, люди все равно будут понимать, что покупают Geely, а значит, автомобиль с наследием Volvo», — считает эксперт.

Тем временем идея возрождения «Волги» продолжает вызывать споры. Напомним, в мае 2024 года Михаилу Мишустину представили седаны Volga, созданные на базе Changan, но премьер-министр раскритиковал их за отсутствие локализации, заявив, что «хочется, чтобы руль был российский».

Ранее вице-премьер Денис Мантуров анонсировал старт сборки автомобилей под брендом Volga весной 2026 года, однако имена возможных партнеров до сих пор официально не названы.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

