23 окт 2025

Стало известно, какой процент от мирового автомобильного рынка занимает Россия

По итогам девяти месяцев 2025 года мировой рынок легковых автомобилей вырос на 5%, достигнув отметки 67 млн проданных машин

Крупнейшим рынком остается Китай, на который приходится 28,5% всех продаж. На втором месте США с долей 18,4%, а замыкает тройку Западная Европа — 15%. Примерно по 5% занимают Восточная Европа и Япония. По итогам января–сентября в России было продано 896 тысяч автомобилей, что соответствует примерно 1,34% от мирового спроса.

По прогнозам экспертов, к концу 2025 года общий объем мировых продаж превысит 90 млн автомобилей. Если российский рынок сохранит текущие темпы, его доля может подняться до 1,44%, однако даже при оптимистичном сценарии она не превысит 1,5%.

