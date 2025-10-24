В Госдуме предложили отменять штрафы за вынужденную остановку в пробке

В Госдуме предложили изменить порядок применения штрафов за остановку под запрещающим знаком, если водитель вынужденно оказался в пробке. С данной инициативой выступили вице-спикер нижней палаты Владислав Даванков и депутаты фракции «Новые люди» Антон Ткачев и Сангаджи Тарбаев. Парламентарии направили обращение министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой пересмотреть подход к фиксации подобных нарушений

Авторы инициативы отмечают, что автоматические камеры нередко ошибочно принимают стояние в заторе за нарушение знака «Остановка запрещена». В результате автомобилисты получают штрафы, не совершив фактического проступка, и вынуждены проходить длительные процедуры обжалования.

Депутаты считают, что система фото- и видеофиксации должна уметь распознавать контекст дорожной ситуации. Если транспорт стоит из-за пробки, светофора или затора перед перекрестком, такие случаи не должны классифицироваться как нарушение. В случае невозможности технической доработки комплексов предлагается увеличить временной интервал фиксации, чтобы кратковременные вынужденные остановки не приводили к штрафам. Сегодня наказание за нарушение требований знака «Остановка запрещена» составляет от 2250 до 4500 рублей.