6 мар 2026

В России предложили предупреждать водителей специальной маркировкой на лекарствах

В России предложили предупреждать водителей специальной маркировкой на лекарствах
Автор фото: ru.freepik.com

В России может появиться специальная маркировка лекарств, которые несовместимы с управлением автомобилем. С соответствующей инициативой выступил Национальный автомобильный союз, направив обращение в Министерство здравоохранения Российской Федерации

Предлагается размещать на упаковке, этикетке или блистере лекарственного препарата заметное предупреждение о запрете управления транспортным средством после его применения. По мнению авторов инициативы, такая мера позволит снизить риск нарушений среди водителей и повысить безопасность дорожного движения.

Поводом для предложения стал законопроект, который рассматривается в Государственной думе Российской Федерации. Документ предполагает введение административной ответственности за управление автомобилем после приема некоторых лекарственных средств. Водителям может грозить штраф в размере 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

По оценкам экспертов, в России насчитывается около 55 миллионов обладателей водительских удостоверений. В НАС считают, что многие автомобилисты могут просто не знать о запрете, если препарат будет включен в специальный перечень. При этом предупреждения в инструкциях к лекарствам, по мнению организации, недостаточно эффективны, поскольку большинство потребителей их не читает.

Кроме того, союз предложил провести масштабные клинические исследования, которые позволят определить степень влияния различных препаратов на способность управлять автомобилем. Специалисты должны установить допустимые дозировки, а также период времени, в течение которого после приема лекарства нельзя садиться за руль.

Эксперты отмечают, что подобные предупреждения уже содержатся в инструкциях к ряду популярных препаратов, включая антигистаминные средства и некоторые другие лекарства. Однако введение наглядной маркировки может сделать информацию более доступной для автомобилистов и снизить риск нарушений.
 

