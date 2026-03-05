Минтранс предложил пересмотреть правила ремонта и содержания федеральных автодорог

Проект постановления опубликован на правительственном портале и должен заменить действующий документ 2020 года

Согласно инициативе, при планировании работ дорожные службы в первую очередь будут обязаны устранять факторы, повышающие риск ДТП. К таким мерам традиционно относятся ликвидация колейности (деформация всей конструкции дорожного покрытия), восстановление коэффициента сцепления, монтаж освещения и другие работы, способные снизить аварийность. Диагностика состояния трасс также будет проводиться с учетом анализа статистики дорожно транспортных происшествий.

Новые требования адресованы федеральным казенным учреждениям Росавтодора и филиалам госкомпании Автодор. После выполнения первоочередных задач по безопасности средства планируется направлять на продление срока службы дорожных конструкций, восстановление обочин, откосов и систем водоотвода.

По итогам 2025 года, на федеральных трассах произошло около 17 тысяч ДТП, что на 6% меньше, чем годом ранее. Однако в стратегии повышения безопасности дорожного движения до 2036 года отмечается, что уровень дорожного риска на федеральной сети остается существенно выше, чем на региональных и местных дорогах. Именно это стало одной из причин корректировки подходов к планированию работ.

Общая протяженность автодорог в России превышает 1,58 млн километров, из которых 66,5 тыс. км приходятся на федеральную сеть. Объем федерального дорожного фонда в 2026 году составляет 1,4 трлн рублей. При этом к 2030 году доля федеральных трасс, приведенных в нормативное состояние, должна достигнуть 85% в рамках национального проекта Инфраструктура для жизни.

Эксперты поддерживают инициативу, отмечая, что уточнение приоритетов позволит снизить риски тяжелых ДТП и повысить эффективность расходования средств. По оценкам специалистов, даже относительно простые меры, такие как установка ограждений и улучшение освещения, способны существенно сократить число лобовых столкновений и повысить безопасность перевозок.

