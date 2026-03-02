Автомобильный портал Motorpage
2 мар 2026

BMW «нанял» гуманоидных роботов для сборки батарей

Автор фото: фирма-производитель

После успешных испытаний в США компания BMW расширяет применение гуманоидных роботов уже на европейской площадке

Партнером проекта стала технологическая компания Hexagon, представившая в прошлом году робота AEON. На первом этапе инженеры провели теоретическую оценку и лабораторные тесты, а в декабре машины уже появились на производственной линии в немецком городе Лейпциг. Полноценная пилотная фаза стартует этим летом.

В Лейпциге гуманоидов планируют задействовать в многофункциональных операциях. В числе задач: сборка отдельных компонентов и высоковольтных батарей для электрических моделей. Подобные процессы требуют высокой точности и выносливости, что делает их подходящими для роботов.

Новый этап базируется на опыте американского предприятия BMW в Спартанберге. Там в течение десяти месяцев работал гуманоид Figure 02, разработанный компанией Figure AI. Робот трудился по десять часов в день пять дней в неделю и участвовал в выпуске более 30 тысяч кроссоверов BMW X3. Он отвечал за точное перемещение и позиционирование металлических элементов перед сваркой, выполнив свыше 90 тысяч операций.

В BMW подчеркивают, что цель внедрения гуманоидов заключается не в замещении персонала, а в снижении нагрузки на сотрудников и улучшении условий труда. Речь идет прежде всего о монотонных и физически сложных операциях. Одновременно компания признает, что такие технологии повышают конкурентоспособность производства.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

