Автомобильный портал Motorpage
27 фев 2026

Москва доверит целый район искусственному интеллекту

Москва доверит целый район искусственному интеллекту
Автор фото: из открытых источников

В одном из микрорайонов Тушина в 2026 году заработает пилотный проект, в рамках которого управление транспортными потоками полностью передадут системе на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

По словам градоначальника, речь идет о первом в мире опыте, когда ИИ будет координировать движение на уровне целого жилого района. Проект станет частью более широкой программы модернизации транспортной системы столицы, и к 2026 году долю так называемых «умных светофоров» в Москве планируется довести до 80%.

Ранее на Московском скоростном диаметре установили 470 новых комплексов, которые не фиксируют нарушения, а анализируют дорожную обстановку и распознают до 15 типов потенциально опасных ситуаций. Всего в городе функционирует около 2 тыс. подобных камер.

Если пилот в Тушине подтвердит эффективность алгоритмов в реальных условиях, Москва может стать одним из мировых лидеров по интеграции искусственного интеллекта в повседневную транспортную среду.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...
Subaru Outback Wilderness (2026)

Subaru объяснил, почему Outback превратился в кроссовер

27 февраля 2026

Вьетнамский бренд Thaco бросает вызов VinFast

27 февраля 2026
Nio ES9

Крупный кроссовер Nio ES9 готовится выйти на рынок Китая

27 февраля 2026
Honda ZR-V

Honda лишила кроссовер ZR-V турбированного двигателя

27 февраля 2026
GAC GS3

GAC убрал GS3 с российского рынка

26 февраля 2026

Opel готовит обновленный Corsa GSE

26 февраля 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Suzuki Baleno - suzuki baleno (2022) японская марка, индийская сборка Тест драйв
27 февраля 2026

Suzuki Baleno
"Японская марка, индийская сборка"
Changan CS75 Plus - changan cs75 plus (2026) держать себя в тонусе
Тест драйв
23 февраля 2026

Changan CS75 Plus
"Держать себя в тонусе"
Evolute I-Joy - evolute i-joy (2026) электричество и змей горыныч
Тест драйв
16 февраля 2026

Evolute I-Joy
"Электричество и Змей Горыныч"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 9 5