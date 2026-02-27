Москва доверит целый район искусственному интеллекту

В одном из микрорайонов Тушина в 2026 году заработает пилотный проект, в рамках которого управление транспортными потоками полностью передадут системе на базе искусственного интеллекта. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин

По словам градоначальника, речь идет о первом в мире опыте, когда ИИ будет координировать движение на уровне целого жилого района. Проект станет частью более широкой программы модернизации транспортной системы столицы, и к 2026 году долю так называемых «умных светофоров» в Москве планируется довести до 80%.

Ранее на Московском скоростном диаметре установили 470 новых комплексов, которые не фиксируют нарушения, а анализируют дорожную обстановку и распознают до 15 типов потенциально опасных ситуаций. Всего в городе функционирует около 2 тыс. подобных камер.

Если пилот в Тушине подтвердит эффективность алгоритмов в реальных условиях, Москва может стать одним из мировых лидеров по интеграции искусственного интеллекта в повседневную транспортную среду.