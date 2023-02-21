Белоруссия признает российские штрафы

Правительство Белоруссии приняло законопроект о ратификации соглашения с Россией по взаимному признанию наказаний за нарушения ПДД

Стоит пояснить, что закон пока не вступил в силу - его приняло только Национальное собрание республики. Впереди ещё два важных шага - принятие законопроекта республиканским Советом и подписание президентом страны. Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что эти шаги носят формальный характер.

Помимо штрафов Россия и Белоруссия работают над созданием единого страхового пространства. Результатом этой работы станет общий для двух стран полис ОСАГО, оформить который, как ожидается, можно будет уже летом нынешнего года. То есть, фактически, водителям не придется оформлять зелёную карту - достаточно будет одного, базового, полиса.