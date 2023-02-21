Автомобильный портал Motorpage
21 фев 2023

Белоруссия признает российские штрафы

Белоруссия признает российские штрафы

Правительство Белоруссии приняло законопроект о ратификации соглашения с Россией по взаимному признанию наказаний за нарушения ПДД

Стоит пояснить, что закон пока не вступил в силу - его приняло только Национальное собрание республики. Впереди ещё два важных шага - принятие законопроекта республиканским Советом и подписание президентом страны. Впрочем, эксперты сходятся во мнении, что эти шаги носят формальный характер.

Помимо штрафов Россия и Белоруссия работают над созданием единого страхового пространства. Результатом этой работы станет общий для двух стран полис ОСАГО, оформить который, как ожидается, можно будет уже летом нынешнего года. То есть, фактически, водителям не придется оформлять зелёную карту - достаточно будет одного, базового, полиса.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

Комментарии к новости

Последние новости

...
Tank 500

В Россию едет Tank 500

21 февраля 2023
Nissan X-Trail (2023)

Nissan превратит свои популярные модели в электрокары

21 февраля 2023
Hyundai Tucson N Line

В Россию привезли «заряженный» Hyundai Tucson

21 февраля 2023

Из Citroen C5 сделали Citroen CX

21 февраля 2023
Lada Vesta SW 2017 вид сбоку

Названа дата возобновление продаж Lada Vesta

20 февраля 2023

Закон о бронировании мест на границе вступает в силу

20 февраля 2023

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus ES - lexus es (2022) научили генерировать восторг Тест драйв
19 февраля 2023

Lexus ES
"Lexus ES научили генерировать восторг"
Hyundai Creta - hyundai creta (2018) «ведь всё же повезёт кому-нибудь»
Вторичный рынок
15 февраля 2023

Hyundai Creta
"Пятилетняя Hyundai Creta: «Ведь всё же повезёт кому-нибудь»"
Haval Jolion - haval jolion (2021) беби-кроссовер и его менталитет
Тест драйв
12 февраля 2023

Haval Jolion
"Беби-кроссовер и его менталитет"
BYD Yuan Plus - byd yuan plus (2023) чем интересен электрический «китаец», сделанный для европы?
Тест драйв
08 февраля 2023

BYD Yuan Plus
"Чем интересен электрический «китаец», сделанный для Европы?"

Написано новостей:

3 2 4 7 6