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23 дек 2022

Билеты на гран-при "Формулы-1" в Лас-Вегасе продают за миллионы долларов

Билеты на гран-при "Формулы-1" в Лас-Вегасе продают за миллионы долларов
Первая за 40 лет гонка Формулы-1 в Лас-Вегасе пройдёт в ноябре следующего года. Американские СМИ сообщают, что обычные билеты уже распроданы, впрочем местные отели готовы провести посетителей на гонку и предложить еще целое множество бонусов, правда, цена у такого предложения слишком высока.
Одно из них оценили в миллион долларов. Распространяется это предложение на шестерых человек, и помимо самих билетов на гонки в пакет входит целый комплекс различных услуг. К примеру, покупателям пакета обещают полное сопровождение и все необходимые трансферы.
 
Кроме того зрители получат доступ в самые закрытые места самой гонки — включая не только паддоки, но и залы, где будут проводиться особые вечеринки по открытию и закрытию уикенда. Разумеется клиента поселят в номерах люкс с полным пансионом

При написании новости использовалась информация:
Auto.ru

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