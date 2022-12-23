Билеты на гран-при "Формулы-1" в Лас-Вегасе продают за миллионы долларов

Первая за 40 лет гонка Формулы-1 в Лас-Вегасе пройдёт в ноябре следующего года. Американские СМИ сообщают, что обычные билеты уже распроданы, впрочем местные отели готовы провести посетителей на гонку и предложить еще целое множество бонусов, правда, цена у такого предложения слишком высока.

Одно из них оценили в миллион долларов. Распространяется это предложение на шестерых человек, и помимо самих билетов на гонки в пакет входит целый комплекс различных услуг. К примеру, покупателям пакета обещают полное сопровождение и все необходимые трансферы.

Кроме того зрители получат доступ в самые закрытые места самой гонки — включая не только паддоки, но и залы, где будут проводиться особые вечеринки по открытию и закрытию уикенда. Разумеется клиента поселят в номерах люкс с полным пансионом