27 авг 2025

Российские регионы могут получить симуляторные центры для будущих пилотов

Автор фото: из открытых источников

Соответствующую инициативу озвучил депутат Госдумы и вице-президент Российской автомобильной федерации Антон Немкин. По его словам, речь идет о современных симуляторных площадках, где молодежь сможет готовиться к реальным гонкам и участвовать в турнирах

Идея выглядит куда более серьезной, чем просто «играть в гонки». Цифровой автоспорт уже давно доказал свою эффективность. Например, тренировки в виртуальном болиде максимально приближены к настоящей трассе. Руль, педали, поведение машины максимально приближены к физике реальных заездов. В итоге пилот, который оттачивает навыки в симуляторе, может быстрее адаптироваться к настоящему автоспорту.

Отдельное внимание уделяется развитию отечественного софта. В стране уже несколько лет создаются собственные гоночные симуляторы, и государственная поддержка, по словам Немкина, позволяет решать вопрос как с импортозамещением, так и повышением кибербезопасности.

Интересно, что цифровой автоспорт в России активно интегрируется с новым форматом «фиджитал»: гонщики соревнуются сначала на настоящем болиде, а затем продолжают борьбу на виртуальной копии трассы. Такой гибрид реальности и цифры, по мнению экспертов, способен привлечь новую аудиторию и сделать автоспорт доступнее для регионов.
 

