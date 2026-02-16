Автомобильный портал Motorpage
16 фев 2026

Бывшие инженеры Tesla бросают вызов современным электрокарам

Бывшие инженеры Tesla бросают вызов современным электрокарам
Автор фото: фирма-производитель

Основатели нового британского стартапа Longbow, за плечами которых опыт работы в Tesla и Lucid, считают, что современные электрокары не такие, какие должны быть. По их мнению, индустрия слишком увлеклась увеличением емкости батарей, диагоналей экранов и усовершенствованием электронных ассистентов, пожертвовав главными атрибутами электромобилей

Как утверждает основатель бренда Марк Тэпскотт, они используют новый подход в проектировании своих автомобилей. Вместо разработки всего с нуля команда использует уже проверенные компоненты с большим ресурсом эксплуатации. По словам Тэпскотта, это позволяет сконцентрироваться на ключевых «фишках» электрокаров – мощности и легкости.

Спидстер и родстер Longbow, созданные на одной платформе, в целом должны продемонстрировать данный подход. Ранее компания демонстрировала прототип с мотор-колесами, но сейчас стало известно, что серийные версии получат один электродвигатель пока неизвестной мощности. Заявленный разгон до «сотни» – 3,5 с. Кроме этого, модели получат компактную батарею с запасом хода 442 км. А главной особенностью автомобилей Longbow должен стать их вес. На данный момент известно, что масса спидстера составит 895 кг. Родстер с жесткой крышей, вероятно, будет весить чуть больше.

При написании новости использовалась информация:
carscoops

