16 фев 2026

Китайские власти хотят запретить рули-штурвалы

Автор фото: фото компаний-производителей

Министерство промышленности и информатизации Китая опубликовало проект нового национального стандарта, вступающего в силу с 1 января 2027 года

В обновленном документе ужесточены требования к деформациям рулевой колонки при столкновении, а параметры ударных испытаний приведены в соответствие с международными правилами ООН.

Ключевым нововведением стало исключение любых технических положений, позволяющих сертификацию автомобилей с так называемыми «полурулями» или рулями-штурвалами. Такие конструкции физически не могут пройти обязательные испытания, поскольку в них отсутствуют предусмотренные стандартом контрольные точки на ободе рулевого колеса. Это автоматически делает подобные рули несоответствующими новым правилам.

Отдельное внимание уделено рискам травмирования водителя. По последним статистическим данным, почти половина повреждений при авариях связана именно с рулевым механизмом. Классический круглый руль обеспечивает более равномерное распределение нагрузки, тогда как укороченные конструкции повышают вероятность тяжелых вторичных ударов. Вопросы вызывает и предсказуемость разрушения элементов при срабатывании подушки безопасности.

После вступления стандарта в силу все новые модели автомобилей будут обязаны соответствовать обновленным требованиям. Для уже сертифицированных машин предусмотрен переходный период, в течение которого производителям придется отказаться от спорных дизайнерских решений и вернуться к традиционной форме рулевого колеса.

При написании новости использовалась информация:
carnewschina

