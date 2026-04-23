23 апр 2026

Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье готовят к выпуску автомобилей марки Foton

Автор фото: фирма-производитель

Площадка бывшего завода Mercedes-Benz в подмосковном Есипово может получить новое назначение. На предприятии рассматривают возможность запуска производства автомобилей китайской марки Foton

Как рассказали представители АО «МБ РУС», являющегося официальным дистрибьютором бренда в России, стороны уже сформировали рабочие группы для проработки локализации производства. Переговоры находятся в активной стадии, однако окончательное решение по модельному ряду пока не принято.

На сегодняшний день линейка Foton на российском рынке включает четыре пикапа семейства Tunland с индексами G7, G9, V7 и V9, а также коммерческие фургоны Toano Pro, Toano и View. Кроме того, компания изучает перспективы организации производства автобусов в России.

Завод в Есипово ранее выпускал автомобили Mercedes-Benz, однако производство было остановлено в 2022 году. Позднее актив перешел под контроль компании «Автодом», а бывшее представительство немецкого бренда было переименовано в «МБ РУС».
 

При написании новости использовалась информация:
Вести

