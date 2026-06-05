Mitsuoka готовит новый ретро-родстер

Японская компания Mitsuoka подтвердила выход новой модели и опубликовала первый тизер будущей новинки. Премьера запланирована на ноябрь 2026 года

На единственном опубликованном изображении можно рассмотреть лишь силуэт спорткара с открытым верхом. Производитель пока не раскрывает ни название модели, ни ее технические характеристики. Тем не менее, внешний облик автомобиля уже позволяет строить предположения. Судя по пропорциям кузова, новинка может быть создана на базе Mazda MX-5. Такой шаг выглядел бы вполне логичным, поскольку Mitsuoka уже неоднократно использовала эту платформу для собственных проектов.

С 2018 по 2022 год компания выпускала модель Mitsuoka Rock Star, созданную на основе MX-5 четвертого поколения. Еще один известный проект марки, Mitsuoka Himiko, также базируется на MX-5. Причем в 2018 году модель была переведена с платформы третьего поколения на более современную архитектуру четвертой генерации.

Mitsuoka давно заслужила репутацию одного из самых необычных автопроизводителей Японии. Компания специализируется на превращении современных автомобилей в стильные ретро-машины. Среди самых известных проектов можно отметить кроссовер Mitsuoka Buddy, построенный на базе Toyota RAV4 и стилизованный под классические американские внедорожники Chevrolet. Кроме того, в 2026 году бренд выпустил финальную серию седанов Mitsuoka Ryugi, созданных на основе Toyota Corolla Axio с дизайном в стиле британских автомобилей середины прошлого века.

