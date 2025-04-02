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2 апр 2025

Бывший завод Toyota в Петербурге продолжает нести убытки, но прекращать работу не собирается

Бывший завод Toyota в Петербурге продолжает нести убытки, но прекращать работу не собирается
Автор фото: из открытых источников

Бывший завод Toyota в Петербурге, который сейчас принадлежит ООО «Шушары-Авто», завершил 2024 год с убытком в 434,1 млн рублей. Это значительно больше, чем в 2023 году, когда предприятие зафиксировало чистый убыток в 283 миллиона рублей

Несмотря на негативные финансовые показатели, руководство уверено в будущем предприятия и не планирует прекращать деятельность. На данным момент основная часть выручки (637,5 млн из 702,7 млн рублей) поступила за счет продажи товарно-материальных ценностей и сдачи площадей в аренду.

Напомним, что завод прекратил работу осенью 2022 года после ухода Toyota с российского рынка. В 2023 году Минпромторг планировал передать его НАМИ для выпуска автомобилей Aurus, но проект отложили. Также рассматривалась возможность сборки китайских премиальных автомобилей Hongqi, но сотрудничество с FAW так и не состоялось. Весной 2025 года появились признаки возможного перезапуска: предприятие начало набирать персонал через кадровую службу Aurus для петербургской площадки. Это может свидетельствовать о подготовке к запуску нового проекта.

При написании новости использовалась информация:
фонтанка.ру

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