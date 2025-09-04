Бэтмобиль из фильма 1989 года продадут на аукционе

Аукционный дом Mecum выставит на торги дорожную реплику Бэтмобиля 1989 года из фильма Тима Бертона, которая была создана мастерской Putsch Racing

Внешний облик супергеройского автомобиля был разработан дизайнером Антоном Фюрстом. Оригинальный экземпляр был построен на базе Chevrolet Impala, реплика же основана на Corvette и оснащена 8-цилиндровым мотором объемом 5,7 л. Двигатель работает в паре с автоматической коробкой передач, которая передает крутящий момент на задние колеса.

Вместо традиционных дверей здесь установлен купол, который можно открывать дистанционно. Через него открывается доступ в двухместную кабину. Внутри установлены спортивные сиденья, несколько экранов приборной панели, различные кнопки и датчики. Тут даже имеется специальный пульт управления выдвижным пулеметом, стреляющим холостыми пулями.