5 мар 2026

Ближний Восток перекрыл маршруты. Китайский экспорт автомобилей столкнулся с новыми рисками

Обострение конфликта на Ближнем Востоке серьезно ударило по логистике китайских автопроизводителей. Под угрозой оказались не только прямые поставки в Иран, но и вся экспортная инфраструктура, завязанная на транзит через Объединенные Арабские Эмираты

Особенно чувствительным ударом для компаний стало нарушение работы дубайского хаба, который выполняет роль распределительного центра для стран Ближнего Востока, а также Западной и Северной Африки. Через Дубай многие компании заранее отправляют партии автомобилей, используя его как склад оперативного хранения с последующей отправкой в конечные точки назначения.

ОАЭ в 2025 году стали третьим по величине направлением китайского автоэкспорта после Мексики и России. При этом объем поставок значительно превышал емкость внутреннего рынка страны, что подчеркивает значение Дубая как транзитного узла. Ключевым элементом этой системы остается порт Джебель-Али, крупнейшая гавань региона для перераспределения поставок автомобилей.

Несмотря на частичное восстановление работы после иранских ударов, многие судоходные компании приостановили рейсы, что фактически парализовало отгрузки. Под удар попали и инвестиции китайских компаний в региональную инфраструктуру. В частности, совместный складской комплекс, созданный COSCO Shipping и Chery в свободной зоне Джебель-Али, предназначался для ускорения поставок автокомпонентов и машин по всему региону.

Европейский союз остается третьим по значимости экспортным рынком для китайского автопрома и главным направлением для поставок электромобилей. Однако риски на маршруте через Красное море и Суэцкий канал вынуждают перевозчиков отправлять суда вокруг мыса Доброй Надежды (через юг Африканского континента), что увеличивает сроки доставки на 10-15 дней и повышает транспортные издержки.

В условиях, когда китайские бренды активно наращивают присутствие на глобальных рынках, устойчивость логистических маршрутов становится ключевым фактором конкурентоспособности. Конфликт на Ближнем Востоке показал, насколько уязвимой может оказаться даже хорошо выстроенная экспортная система.
 

