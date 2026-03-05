Автомобильный портал Motorpage
5 мар 2026

Глава Nissan исключает продажу компании на фоне миллиардных убытков

Новый генеральный директор компании Иван Эспиноза признал, что в нынешних условиях автопроизводителю необходимо сохранять гибкость и быть готовым к любому развитию событий. На вопрос о возможной продаже бизнеса он ответил уклончиво, отметив, что в современном мире возможно все

Эспиноза возглавил Nissan после решения совета директоров сменить прежнего руководителя Макото Учида. Новый глава уже запустил масштабную программу «оздоровления». В ближайшие годы компания закроет 7 производственных площадок и 2 дизайн-студии, а численность персонала сократится на 20 тысяч человек.

По итогам 2026 финансового года, который завершится 31 марта, Nissan может зафиксировать чистый убыток в размере 4,2 млрд долларов. Годом ранее потери составили 4,5 млрд долларов. На этом фоне в компании признают, что автопроизводителям среднего звена становится все труднее сохранять самостоятельность в условиях глобальной конкуренции.

Несмотря на неопределенность, в Nissan подчеркивают, что намерены сохранить самостоятельность. В рамках программы реформ компания планирует ускорить разработку новых моделей, сократив цикл создания полностью нового автомобиля до 37 месяцев.

Параллельно готовится обновление линейки, включая новые поколения популярных моделей и развитие электрических версий для ключевых рынков. Руководство делает ставку на сокращение издержек и ускорение вывода новинок как на главный инструмент возвращения к устойчивой прибыли.

