BMW готовит 30 новых моделей

В ближайшие два с половиной года BMW планирует вывести на рынок до 30 новых моделей, включая как полноценные автомобили серии M, так и более доступные версии M Performance

В частности, сейчас в разработке находятся новое поколение M3, электрический iX3 M, а также обновленные M5 и M5 Touring. Кроме того, семейство X5, X6 и X7 следующего поколения получит сразу несколько «заряженных» модификаций, а рестайлинговая BMW 7-серии обзаведется версиями M Performance.

Известно, что часть моделей получат электрические и гибридные силовые установки, но BMW не собирается отказываться от традиционных двигателей. Компания планирует и дальше развивать модели с 6- и 8-цилиндровыми моторами, ориентируясь на глобальную аудиторию и рынки, где инфраструктура для электромобилей пока развита слабо.

Кроме этого, стало известно, что компания планирует полностью отказаться от механической коробки передач. Несмотря на эмоциональную привязанность клиентов, разработка новых механических трансмиссий становится экономически нецелесообразной. По оценке руководства бренда, «механика» сохранится еще несколько лет, однако в перспективе следующего десятилетия ее дальнейшее существование в линейке M остается под большим вопросом.

