Глава Ford предложил американским властям китайский сценарий защиты автопрома

Генеральный директор Ford Джим Фарли, ранее неоднократно предупреждавший об угрозе со стороны китайских автопроизводителей, выступил с неожиданной инициативой. По данным американских СМИ, он предложил администрации Дональда Трампа рассмотреть возможность допуска китайских компаний на рынок США только через совместные предприятия под американским контролем

Суть инициативы заключается в том, что китайские бренды смогут производить автомобили в США лишь в формате альянсов, где контрольный пакет акций и право окончательного решения будут принадлежать американской стороне. При этом предполагается совместное использование технологий и распределение прибыли. Такой подход фактически копирует правила, по которым иностранные автоконцерны десятилетиями работали в Китае.

Обсуждение этой схемы прошло на полях Детройтского автосалона. В переговорах участвовали представители торгового ведомства США, министерства транспорта и американского агентства по экологии. В Ford подчеркивают необходимость защитить внутренний рынок от потока дешевых субсидируемых машин, а также указывают на риски, связанные с кибербезопасностью и обработкой данных в автомобилях китайского происхождения.

Однако в Вашингтоне идею встретили без энтузиазма. Чиновники опасаются политических последствий и негативной реакции со стороны избирателей. Тем не менее на фоне заявлений Трампа о готовности рассматривать инвестиции при условии локального производства, тема может вернуться в повестку после будущих переговоров с руководством Китая.

