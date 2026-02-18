Volkswagen готовится к масштабной экономии

По данным немецких СМИ, руководство группы намерено сократить совокупные издержки на 20% к концу 2028 года. Этот шаг должен укрепить финансовое положение компании на фоне сложной ситуации в Китае, роста затрат и торговых ограничений со стороны США

Программа оптимизации была представлена на закрытой встрече топ-менеджмента в Берлине. В обсуждении участвовали генеральный директор Оливер Блюме и финансовый директор Арно Антлиц. По оценке участников совещания, речь идет о масштабном плане, который затронет все бренды и подразделения группы.

В Volkswagen напоминают, что работа по снижению расходов ведется уже несколько лет и позволила добиться экономии на десятки миллиардов евро. Эти меры помогли смягчить влияние геополитических факторов, включая американские пошлины. При этом конкретные направления дальнейшего сокращения затрат пока не раскрываются.

Сообщения о возможных закрытиях предприятий вызвали реакцию со стороны профсоюзов. Глава производственного совета концерна заявила, что соглашение конца 2024 года исключает закрытие заводов и увольнения по производственным причинам. Вместе с тем компания уже реализует отдельную программу сокращения персонала в Германии, рассчитанную до 2030 года.

Дополнительное давление на финансовые показатели оказывают высокие расходы на разработку программного обеспечения и параллельное развитие бензиновых и электрических силовых установок. Несмотря на это, в Вольфсбурге подчеркивают приверженность долгосрочному курсу на снижение вредных выбросов. Более подробную информацию о планах концерн пообещал раскрыть на презентации годовых результатов в марте.