19 мар 2026

BMW готовит почву для электрического спорткара

Компания BMW продолжает изучать перспективы выпуска электрического спорткара и не исключает появления подобной модели в своей линейке в будущем. Об этом заявил глава продуктового направления марки Бернд Кёрбер, подчеркнув, что бренд открыт к новым идеям, но не намерен торопиться с запуском.

При этом работа в этом направлении уже ведется. В ближайшие годы появится электрическая версия BMW M3, которая будет построена на новой архитектуре Neue Klasse. Ожидается, что данная модель получит силовую установку с несколькими электромоторами суммарной мощностью 700 л.с.

Более того, в компании ранее заявляли, что платформа способна поддерживать силовые установки значительно большей мощности, что открывает возможности для создания полноценного спортивного купе или даже гиперкара.

Напомним, что в 2024 году компания уже представляла экспериментальный электрический спорткар мощностью 1341 л.с. Однако, его серийное будущее пока не определено.
 

