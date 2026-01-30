Автомобильный портал Motorpage
BMW обновила логотип для всех моделей

Автор фото: фирма-производитель

Уже с февраля все автомобили марки будут выходить с новой версией классического круглого логотипа, который впервые дебютировал на электрическом кроссовере iX3

Обновленная эмблема сохранила привычную форму и пропорции, однако получила более современный вид. Из дизайна убрали внутреннее хромированное кольцо, а сама эмблема стала визуально минималистичной. При этом логотип не утратил своего тактильного объема.

По словам руководителя дизайнерского направления BMW Оливера Хайльмера, задача заключалась в том, чтобы сохранить историческую преемственность и одновременно добавить современности. Буквы стали более выразительными, а белые элементы приблизились к внешнему кольцу, что делает эмблему визуально чище.

Параллельно BMW готовит обновление и для спортивных моделей. Уже в ближайшие месяцы измененная версия логотипа появится на автомобилях линейки M.

За более, чем столетнюю историю бренд неоднократно корректировал фирменный логотип, но всегда делал это с минимальными изменениями. Новый логотип продолжает эту философию и вряд ли будет сразу заметен большинству покупателей.

