16 мар 2026

Honda ставит на паузу электрификацию и возвращается к проверенным гибридам

Японский автопроизводитель принял решение полностью остановить работу над тремя электрокарами. В список моделей, которые так и не встанут на конвейер, попали кроссовер Acura RSX, а также седан и внедорожник новой серии Honda 0. Ранее предполагалось, что модели выйдут на рынок к концу этого года

Основным фактором смены курса послужило заметное охлаждение интереса покупателей к полностью электрическому транспорту. Руководство Honda пришло к выводу, что запуск производства в условиях падающего спроса принесет лишь долгосрочные убытки. При этом сама остановка проектов будет стоить Honda колоссальные 15,8 млрд долларов, а потери от низких продаж потенциальных новинок могут увеличиться в разы.

Вместо амбициозных планов по тотальной электрификации Honda намерена сосредоточить усилия на развитии гибридных силовых установок. Стратегия подразумевает создание новых гибридных систем с мотором V6 для больших внедорожников, в первую очередь для американского рынка. Автопроизводитель поставил перед инженерами сложную задачу сделать гибриды на 30% экономичнее, в сравнении с бензиновыми машинами. Предполагается, что такой подход позволит компании сохранить устойчивость в меняющихся рыночных условиях.

Комментарии к новости

Последние новости

...

Автопром США против китайских машин

16 марта 2026
Tank 300

Tank 300 получил удлиненную версию с лидаром и гибридной силовой установкой

16 марта 2026

Автомобили могут получить ультразвуковые системы защиты ежей

13 марта 2026

Электромобили с пробегом впервые стали дешевле дизельных машин

13 марта 2026
Infiniti QX80 Track Spec концепт

Infiniti готовит к дебюту 600-сильный QX80

13 марта 2026
SAIC MG 07

SAIC готовит электрический фастбек в стиле Porsche

13 марта 2026

 Все новости

Главные темы на MotorPage

Eonyx City - eonyx city (2026) наследники «оки» Тест драйв
10 марта 2026

Eonyx City
"Наследники «Оки»"
GAC Empow - gac empow (2025) яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс
Тест драйв
03 марта 2026

GAC Empow
"Яркая внешность, передний привод, небольшой клиренс"
Suzuki Baleno - suzuki baleno (2022) японская марка, индийская сборка
Тест драйв
27 февраля 2026

Suzuki Baleno
"Японская марка, индийская сборка"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

