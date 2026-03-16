Honda ставит на паузу электрификацию и возвращается к проверенным гибридам

Японский автопроизводитель принял решение полностью остановить работу над тремя электрокарами. В список моделей, которые так и не встанут на конвейер, попали кроссовер Acura RSX, а также седан и внедорожник новой серии Honda 0. Ранее предполагалось, что модели выйдут на рынок к концу этого года

Основным фактором смены курса послужило заметное охлаждение интереса покупателей к полностью электрическому транспорту. Руководство Honda пришло к выводу, что запуск производства в условиях падающего спроса принесет лишь долгосрочные убытки. При этом сама остановка проектов будет стоить Honda колоссальные 15,8 млрд долларов, а потери от низких продаж потенциальных новинок могут увеличиться в разы.

Вместо амбициозных планов по тотальной электрификации Honda намерена сосредоточить усилия на развитии гибридных силовых установок. Стратегия подразумевает создание новых гибридных систем с мотором V6 для больших внедорожников, в первую очередь для американского рынка. Автопроизводитель поставил перед инженерами сложную задачу сделать гибриды на 30% экономичнее, в сравнении с бензиновыми машинами. Предполагается, что такой подход позволит компании сохранить устойчивость в меняющихся рыночных условиях.