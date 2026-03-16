Проект Afeela застыл в ожидании вердикта после резкой смены курса компании Honda

Заявление корпорации Honda о прекращении разработки собственной линейки электрокаров поставило под удар модель Afeela 1, которая разрабатывается совместно с Sony. Электромобиль базируется на той же архитектуре, которая предназначалась для официально отмененных моделей серии Honda 0

Официальный представитель альянса Акико Итога подтвердила осведомленность о смене курса японского автопроизводителя. По ее словам, руководство обеих корпораций планирует провести серию переговоров для детального обсуждения того, как этот шаг отразится на совместном бренде. На текущий момент руководство не готово предоставить конкретную информацию о возможной корректировке планов или закрытии проекта.

Лифтбек Afeela 1 находится уже на финальной стадии подготовки к выходу на рынок, который запланирован на второй квартал 2026 года. Электрокар получил два мотора суммарной мощностью 490 л.с. Заявленный запас хода – 483 км по циклу EPA. Длина модели – 4,9 м, а колесная база – 3 м. Главными особенностями лифтбека станут продвинутый комплекс систем помощи водителю и салон с крупными сенсорными экранами.

