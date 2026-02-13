Автомобильный портал Motorpage
13 фев 2026

BMW запретил экспортировать свои автомобили в Россию из Китая

BMW запретил экспортировать свои автомобили в Россию из Китая
Автор фото: фирма-производитель

В компании подчеркнули, что любые поставки по неофициальным каналам будут происходить вне сферы влияния бренда и вопреки его воле. Формально BMW не поставляет новые автомобили на российский рынок с 2022 года, однако продолжает сервисную и информационную поддержку уже проданных машин

Эксперты считают, что новое заявление носит скорее формальный характер и адресовано государственным регуляторам, чем обычным покупателям. Реального влияния на доступность автомобилей марки оно не окажет. Параллельный импорт продолжает работать, а ключевым фактором, определяющим объемы поставок и цены, остаются ставки утилизационного сбора.

В 2025 году в Россию ввезли около 64 тысяч автомобилей BMW, что на 44% больше, чем годом ранее. Из них примерно 18 тысяч имели нулевой пробег. Большая часть машин произведена в Германии, доля китайской сборки составляет чуть более 40%. Самыми востребованными остаются кроссоверы X3, X5, X1, X7 и X6.

После изменения методики расчета утильсбора в конце прошлого года ввоз новых автомобилей в ряде случаев стал выгоднее покупки подержанных. При этом эксперты отмечают существенные различия между версиями для европейского и китайского рынков, которые отражаются как на цене, так и на качестве сборки и материалов. В результате, к примеру, китайский BMW X3 может быть на полтора-два миллиона рублей дешевле аналогичного автомобиля немецкого производства.
 

При написании новости использовалась информация:
Коммерсант

Комментарии к новости

Последние новости

...

Возрожденный «Руссо-Балт» готовит собственный внедорожник

12 февраля 2026

Ferrari готовит несколько новых моделей

12 февраля 2026

В Китае запустили уникальную лабораторию для экстремальных тестов автопилотов

12 февраля 2026
Audi S6

Audi прощается с S6: спортивному седану больше нет места в линейке

12 февраля 2026

В России больше не планируют создавать единую платформу для автомобилей

12 февраля 2026
Foton Tunland G9

Foton вывел на российский рынок флагманский пикап Tunland G9

11 февраля 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) утилитарный, но не аскетичный Тест драйв
09 февраля 2026

Foton Tunland G7
"Утилитарный, но не аскетичный"
TENET T8 - tenet t8 (2025) семейные ценности в зимних условиях
Тест драйв
29 января 2026

TENET T8
"Семейные ценности в зимних условиях"
Subaru Outback - subaru outback (2022) японский полноприводный универсал
Тест драйв
26 января 2026

Subaru Outback
"Японский полноприводный универсал"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 4 7