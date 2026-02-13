BMW запретил экспортировать свои автомобили в Россию из Китая

В компании подчеркнули, что любые поставки по неофициальным каналам будут происходить вне сферы влияния бренда и вопреки его воле. Формально BMW не поставляет новые автомобили на российский рынок с 2022 года, однако продолжает сервисную и информационную поддержку уже проданных машин

Эксперты считают, что новое заявление носит скорее формальный характер и адресовано государственным регуляторам, чем обычным покупателям. Реального влияния на доступность автомобилей марки оно не окажет. Параллельный импорт продолжает работать, а ключевым фактором, определяющим объемы поставок и цены, остаются ставки утилизационного сбора.

В 2025 году в Россию ввезли около 64 тысяч автомобилей BMW, что на 44% больше, чем годом ранее. Из них примерно 18 тысяч имели нулевой пробег. Большая часть машин произведена в Германии, доля китайской сборки составляет чуть более 40%. Самыми востребованными остаются кроссоверы X3, X5, X1, X7 и X6.

После изменения методики расчета утильсбора в конце прошлого года ввоз новых автомобилей в ряде случаев стал выгоднее покупки подержанных. При этом эксперты отмечают существенные различия между версиями для европейского и китайского рынков, которые отражаются как на цене, так и на качестве сборки и материалов. В результате, к примеру, китайский BMW X3 может быть на полтора-два миллиона рублей дешевле аналогичного автомобиля немецкого производства.

