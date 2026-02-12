Автомобильный портал Motorpage
12 фев 2026

В России больше не планируют создавать единую платформу для автомобилей

Автор фото: из открытых источников

Минпромторг России принял решение временно отказаться от разработки единой модульной автомобильной платформы. Как пояснил глава ведомства Антон Алиханов, проект оказался слишком затратным для отечественных производителей в условиях ограниченного бюджетного финансирования

По словам министра, создание универсальной платформы требует инвестиций, сопоставимых с возможностями крупнейших мировых автоконцернов. Без масштабной господдержки такие расходы для российских компаний в настоящее время являются неподъемными. Ранее стоимость проекта оценивалась в десятки миллиардов рублей, а в перспективе финансирование могло превысить сто миллиардов.

Изначально предполагалось, что в разработке национальной платформы примут участие ведущие российские автопроизводители, включая АвтоВАЗ, ГАЗ и КамАЗ. Однако, текущая экономическая ситуация заставила ведомство скорректировать приоритеты.

При написании новости использовалась информация:
ТАСС

Комментарии к новости

