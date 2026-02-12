В России больше не планируют создавать единую платформу для автомобилей

Минпромторг России принял решение временно отказаться от разработки единой модульной автомобильной платформы. Как пояснил глава ведомства Антон Алиханов, проект оказался слишком затратным для отечественных производителей в условиях ограниченного бюджетного финансирования

По словам министра, создание универсальной платформы требует инвестиций, сопоставимых с возможностями крупнейших мировых автоконцернов. Без масштабной господдержки такие расходы для российских компаний в настоящее время являются неподъемными. Ранее стоимость проекта оценивалась в десятки миллиардов рублей, а в перспективе финансирование могло превысить сто миллиардов.

Изначально предполагалось, что в разработке национальной платформы примут участие ведущие российские автопроизводители, включая АвтоВАЗ, ГАЗ и КамАЗ. Однако, текущая экономическая ситуация заставила ведомство скорректировать приоритеты.