Ferrari готовит несколько новых моделей

В течение текущего года Ferrari планирует представить еще пять новых моделей. Одной из главных премьер станет электромобиль Luce EV, официальный дебют которого намечен на май этого года

Об этом сообщил генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья, но подробностей о грядущих новинках не дал. Также Винья рассказал, что портфель заказов на актуальные модели сформирован до конца 2027 года. Основной объем заявок сейчас приходится на Amalfi и 849 Testarossa, которые стали ключевыми драйверами продаж.

Ferrari также пересмотрела долгосрочную стратегию электрификации. К 2030 году бренд планирует сохранить баланс между спорткарами с традиционными двигателями внутреннего сгорания, гибридами и электрокарами. В линейке предполагается около 40% моделей с ДВС, 40% гибридов и 20% полностью электрических автомобилей.