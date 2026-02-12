Автомобильный портал Motorpage
12 фев 2026

Ferrari готовит несколько новых моделей

Ferrari готовит несколько новых моделей
Автор фото: фирма-производитель

В течение текущего года Ferrari планирует представить еще пять новых моделей. Одной из главных премьер станет электромобиль Luce EV, официальный дебют которого намечен на май этого года

Об этом сообщил генеральный директор Ferrari Бенедетто Винья, но подробностей о грядущих новинках не дал. Также Винья рассказал, что портфель заказов на актуальные модели сформирован до конца 2027 года. Основной объем заявок сейчас приходится на Amalfi и 849 Testarossa, которые стали ключевыми драйверами продаж.

Ferrari также пересмотрела долгосрочную стратегию электрификации. К 2030 году бренд планирует сохранить баланс между спорткарами с традиционными двигателями внутреннего сгорания, гибридами и электрокарами. В линейке предполагается около 40% моделей с ДВС, 40% гибридов и 20% полностью электрических автомобилей.

При написании новости использовалась информация:
reuters

Комментарии к новости

Последние новости

...

В Китае запустили уникальную лабораторию для экстремальных тестов автопилотов

12 февраля 2026
Audi S6

Audi прощается с S6: спортивному седану больше нет места в линейке

12 февраля 2026

В России больше не планируют создавать единую платформу для автомобилей

12 февраля 2026
Foton Tunland G9

Foton вывел на российский рынок флагманский пикап Tunland G9

11 февраля 2026
Zeekr 007 Polar Krypton GT

Zeekr готовит самую мощную версию 007

11 февраля 2026
Mercedes-AMG GLC

Mercedes-AMG лишила модель GLC 4-цилиндрового двигателя

11 февраля 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) утилитарный, но не аскетичный Тест драйв
09 февраля 2026

Foton Tunland G7
"Утилитарный, но не аскетичный"
TENET T8 - tenet t8 (2025) семейные ценности в зимних условиях
Тест драйв
29 января 2026

TENET T8
"Семейные ценности в зимних условиях"
Subaru Outback - subaru outback (2022) японский полноприводный универсал
Тест драйв
26 января 2026

Subaru Outback
"Японский полноприводный универсал"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 4 2