В Китае запустили уникальную лабораторию для экстремальных тестов автопилотов

В Китае введен в эксплуатацию самый крупный испытательный центр, предназначенный для проверки безопасности автомобилей и работы интеллектуальных систем помощи водителю в максимально сложных условиях

На площади более 5000 кв. м специалисты могут воспроизводить движение по трассе в дождь, густой туман и при различном уровне освещенности. В сценарии движения включают внезапное появление пешеходов, мотоциклистов и других участников потока. Благодаря специальной системе тяги автомобили, проходящие испытания, разгоняются до 130 км/ч, что превышает стандартные отраслевые показатели.

Первой маркой, которая начала работу в новой лаборатории, стала Changan. Для тестов используется электроседан Nevo A06, на котором инженеры оценивают точность работы систем ADAS, корректность распознавания дорожной обстановки и способность электроники предотвращать аварийные ситуации.