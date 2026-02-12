Автомобильный портал Motorpage
12 фев 2026

Возрожденный «Руссо-Балт» готовит собственный внедорожник

Возрожденный «Руссо-Балт» готовит собственный внедорожник
Автор фото: Нейросеть

Возрожденная российская марка «Руссо-Балт» готовится заметно расширить модельный ряд. Вслед за представленным ранее электрическим фургоном бренд готовит к выходу внедорожник и пассажирский микроавтобус

Согласно опубликованной информации, выход внедорожника состоится после рыночного дебюта ранее анонсированного коммерческого фургона F200. Как будет называться модель, пока неизвестно. Пассажирский микроавтобус создается на базе модели F200 и будет иметь 12 пассажирских мест.

Подробности о технических характеристиках, дизайне и сроках начала серийного производства пока не раскрываются. Сейчас основной акцент сделан на формирование модельного ряда и подготовку к следующему этапу развития бренда. Предположительно, первенец возрожденной марки должен выйти на рынок в 2027 году.

При написании новости использовалась информация:
motor

Комментарии к новости

Последние новости

...

Ferrari готовит несколько новых моделей

12 февраля 2026

В Китае запустили уникальную лабораторию для экстремальных тестов автопилотов

12 февраля 2026
Audi S6

Audi прощается с S6: спортивному седану больше нет места в линейке

12 февраля 2026

В России больше не планируют создавать единую платформу для автомобилей

12 февраля 2026
Foton Tunland G9

Foton вывел на российский рынок флагманский пикап Tunland G9

11 февраля 2026
Zeekr 007 Polar Krypton GT

Zeekr готовит самую мощную версию 007

11 февраля 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) утилитарный, но не аскетичный Тест драйв
09 февраля 2026

Foton Tunland G7
"Утилитарный, но не аскетичный"
TENET T8 - tenet t8 (2025) семейные ценности в зимних условиях
Тест драйв
29 января 2026

TENET T8
"Семейные ценности в зимних условиях"
Subaru Outback - subaru outback (2022) японский полноприводный универсал
Тест драйв
26 января 2026

Subaru Outback
"Японский полноприводный универсал"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 4 2