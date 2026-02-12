Возрожденный «Руссо-Балт» готовит собственный внедорожник

Возрожденная российская марка «Руссо-Балт» готовится заметно расширить модельный ряд. Вслед за представленным ранее электрическим фургоном бренд готовит к выходу внедорожник и пассажирский микроавтобус

Согласно опубликованной информации, выход внедорожника состоится после рыночного дебюта ранее анонсированного коммерческого фургона F200. Как будет называться модель, пока неизвестно. Пассажирский микроавтобус создается на базе модели F200 и будет иметь 12 пассажирских мест.

Подробности о технических характеристиках, дизайне и сроках начала серийного производства пока не раскрываются. Сейчас основной акцент сделан на формирование модельного ряда и подготовку к следующему этапу развития бренда. Предположительно, первенец возрожденной марки должен выйти на рынок в 2027 году.