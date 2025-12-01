Автомобильный портал Motorpage
1 дек 2025

Большинство российских автолюбителей не почувствуют изменения утильсбора

Автор фото: ru.freepik.com

С 1 декабря в России начинают действовать обновленные правила расчета утилизационного сбора для легковых автомобилей. Однако, как отметил глава Минпромторга Антон Алиханов, для основной массы покупателей эти изменения останутся незаметными. По его словам, около 80% парка легковых машин в стране имеют мощность до 160 л.с., а именно эта категория практически не попадает под повышение выплат

Новая методика расчета предполагает более детализированный подход. Базовая ставка формируется с учетом типа и объема двигателя. Дополнительно теперь учитывается мощность, которая влияет на коэффициент по прогрессивной шкале. Таким образом, чем больше мощность силовой установки, тем выше стоимость утильсбора.

Утилизационный сбор в России оплачивают производители и импортеры за каждое произведенное или ввезенное транспортное средство. Эти средства предназначены для дальнейшей экологически безопасной утилизации автомобилей после окончания их ресурса. Для российских компаний предусмотрена компенсация, размер которой зависит от степени локализации производства.

По словам Алиханова, обновленный механизм рассчитан так, чтобы не создавать избыточной нагрузки на массовый сегмент рынка. В итоге изменения затронут лишь ограниченную часть покупателей, преимущественно тех, кто выбирает автомобили с более мощными двигателями.
 

При написании новости использовалась информация:
РИА новости

Комментарии к новости

