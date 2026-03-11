Большинство светофоров Москвы перейдет на интеллектуальное управление

Власти столицы планируют значительно увеличить число светофоров, управляемых искусственным интеллектом, что должно сделать движение транспорта еще более эффективным

По словам мэра столицы Сергея Собянина, уже сегодня около 70% городских светофоров интегрированы в интеллектуальную систему управления движением. В течение 2026 года их количество вырастет до 53 тысяч устройств, что составит примерно 80% всех светофоров мегаполиса.

Интеллектуальная транспортная система анализирует дорожную ситуацию в режиме реального времени и автоматически регулирует работу перекрестков. Такой подход позволяет оперативно реагировать на изменение потоков транспорта и снижать нагрузку на ключевые магистрали.

Одним из важных нововведений стала интеграция светофоров с навигационными сервисами. Эта функция начала работать в 2025 году и стала уникальной практикой не только для России, но и для Европы. Водители получают данные о фазах сигналов и могут точнее планировать движение.

Кроме этого, часть светофоров оснащена системой видеоаналитики, которая распознает трамваи на дороге и автоматически предоставляет им приоритет при проезде на перекрестках. Благодаря этому городской электротранспорт проходит светофоры примерно на 20% быстрее.

Следующим шагом станет запуск пилотного проекта в районе Тушино. Там впервые в мире искусственный интеллект будет управлять дорожным движением сразу в пределах целого микрорайона.

