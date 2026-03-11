Mercedes-Benz доверит китайским инженерам разработку новой платформы для электромобилей

Компания начала разработку новой платформы для компактных электромобилей и впервые передала ключевую роль в этом проекте исследовательскому центру за пределами Германии

По данным китайских СМИ, новая архитектура получила кодовое название Phoenix и будет ориентирована на будущие доступные модели бренда. В основу платформы может лечь электрическая архитектура GEEA, созданная инженерами концерна Geely. Китайский центр исследований должен стать глобальной штаб-квартирой по разработке компактных моделей бренда, тогда как немецкие подразделения сосредоточатся на машинах среднего и крупного классов.

Платформа Phoenix должна появиться ближе к 2030 году и со временем заменит существующую архитектуру MMA. На ее базе планируется выпуск следующих поколений A Class, B Class, GLA, GLB и CLA.

Одной из главных причин такого решения называют стремление снизить стоимость разработки и производства электромобилей. Руководство компании во главе с Ола Келлениусом в последние годы активно обсуждает меры по повышению прибыли в условиях стремительного роста затрат на создание электрокаров.

Интерес к китайским технологиям появился после детального анализа местных электромобилей. Инженеры Mercedes провели разборку модели Zeekr 001 и признали высокий технологический уровень модели при значительно низкой себестоимости.

Ранее о стратегических проектах объявили Volkswagen и Xpeng, партнерство сформировали и Stellantis с Leapmotor, а Renault уже работает с Geely. Согласно опубликованным данным, похожие переговоры ведет и Ford.

