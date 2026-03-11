Конфликт на Ближнем Востоке начинает бить по автопрому

Обострение конфликта вокруг Ирана постепенно начинает отражаться на мировой автомобильной индустрии. Крупные автопроизводители пересматривают производственные планы и финансовые прогнозы на фоне роста цен на энергоносители и проблем с логистикой

Одним из ключевых факторов риска остается ситуация вокруг Ормузского пролива. Через этот узкий морской коридор проходит значительная часть мировых поставок нефти, поэтому любые угрозы его стабильности быстро отражаются на стоимости сырья. Подорожание топлива увеличивает расходы на работу заводов, транспортировку комплектующих и доставку готовых автомобилей.

Судоходные маршруты в регионе сталкиваются с задержками, повышенными страховыми тарифами и усиленными мерами безопасности. Для автопроизводителей из Азии это особенно чувствительно, поскольку значительная часть поставок автомобилей на рынки Ближнего Востока проходит именно через эти воды. Речь идет о поставках в такие страны, как Саудовская Аравия и ОАЭ.

По оценке экспертов, длительное развитие конфликта может привести к более широким последствиям для автомобильного рынка. Среди них — колебания валют, рост издержек и снижение потребительского спроса.

Хотя сам Иран не играет ключевой роли на мировом авторынке и производит около 1,1 миллиона автомобилей в год в основном для внутреннего потребления, последствия конфликта могут оказаться глобальными.

К примеру, японский концерн Toyota принял решение сократить объемы выпуска автомобилей, предназначенных для рынков Ближнего Востока, на десятки тысяч единиц в ближайшие месяцы.

Рост расходов на топливо и транспортировку неизбежно отражается на конечной стоимости автомобилей. В условиях высокой инфляции и дорогих автокредитов даже небольшое повышение цен способно снизить интерес покупателей и заставить их отложить покупку нового автомобиля.