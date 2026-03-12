BYD хочет участвовать в Формуле 1

Китайский автопроизводитель BYD изучает возможность участия в крупнейших мировых гоночных сериях. Среди рассматриваемых направлений оказались чемпионат Формулы 1 и гонки на выносливость World Endurance Championship

Согласно опубликованным данным, компания рассматривает несколько сценариев. Один из них предполагает создание собственной команды. Другой вариант связан с приобретением уже существующего коллектива, что считается более распространенной практикой в Формуле 1.

Главной сложностью может стать стоимость проекта. Участие в чемпионате требует огромных инвестиций. Разработка болида и содержание команды может обойтись примерно в 500 млн долларов за сезон. Вероятно, именно по этой причине окончательное решение пока не принято. При этом выход в Формулу 1 может повысить узнаваемость китайской марки на иностранных рынках.

Руководство Международной автомобильной федерации (FIA) поддерживает расширение географии участников. Глава организации Мохаммед Бен Сулайем ранее отмечал, что появление китайского автопроизводителя в Формуле 1 стало бы логичным шагом для развития чемпионата мира по кольцевым автогонкам.

