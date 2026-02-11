Автомобильный портал Motorpage
11 фев 2026

BYD подал в суд на правительство США

BYD подал в суд на правительство США
Автор фото: фирма-производитель

Китайский автоконцерн BYD подал судебный иск против правительства США, оспаривая действующие импортные пошлины на электромобили и их правовую основу

Иск был подан четырьмя американскими подразделениями BYD в Суд по международной торговле США. В числе истцов значатся структуры, работающие в сфере легковых автомобилей, автобусов и аккумуляторов. Ответчиками по делу выступают федеральные ведомства, включая Министерство внутренней безопасности, таможенную службу, Министерство финансов и офис торгового представителя США.

BYD утверждает, что введение повышенных пошлин было неправомерным, согласно закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Компания настаивает на отмене этих мер и возврате всех уплаченных пошлин с учетом процентов и судебных издержек.

Эксперты отмечают, что процесс будет непростым. Если суд встанет на сторону BYD, это может открыть дорогу и другим китайским производителям, а также усилить конкуренцию на рынке электромобилей США за счет более доступных моделей для покупателей.
 

При написании новости использовалась информация:
carscoops

Комментарии к новости

Последние новости

...
Foton Tunland G9

Foton вывел на российский рынок флагманский пикап Tunland G9

11 февраля 2026
Zeekr 007 Polar Krypton GT

Zeekr готовит самую мощную версию 007

11 февраля 2026
Mercedes-AMG GLC

Mercedes-AMG лишила модель GLC 4-цилиндрового двигателя

11 февраля 2026
Toyota Highlander (2027)

Toyota Highlander обновился и стал электрокаром

11 февраля 2026

Экзамен без бумаги: как изменится порядок медсправок для будущих водителей?

10 февраля 2026
Zeekr 001

Zeekr отзывает десятки тысяч лифтбеков 001 из-за проблем с аккумулятором

10 февраля 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Foton Tunland G7 - foton tunland g7 (2024) утилитарный, но не аскетичный Тест драйв
09 февраля 2026

Foton Tunland G7
"Утилитарный, но не аскетичный"
TENET T8 - tenet t8 (2025) семейные ценности в зимних условиях
Тест драйв
29 января 2026

TENET T8
"Семейные ценности в зимних условиях"
Subaru Outback - subaru outback (2022) японский полноприводный универсал
Тест драйв
26 января 2026

Subaru Outback
"Японский полноприводный универсал"
Hongqi HS3, Honda CR-V - hongqi hs3 и honda cr-v путь эволюционный и революционный
Сравнительный тест
16 сентября 2025

Hongqi HS3, Honda CR-V
"Путь эволюционный и революционный"

Написано новостей:

3 6 8 4 1