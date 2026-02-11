BYD подал в суд на правительство США

Китайский автоконцерн BYD подал судебный иск против правительства США, оспаривая действующие импортные пошлины на электромобили и их правовую основу

Иск был подан четырьмя американскими подразделениями BYD в Суд по международной торговле США. В числе истцов значатся структуры, работающие в сфере легковых автомобилей, автобусов и аккумуляторов. Ответчиками по делу выступают федеральные ведомства, включая Министерство внутренней безопасности, таможенную службу, Министерство финансов и офис торгового представителя США.

BYD утверждает, что введение повышенных пошлин было неправомерным, согласно закону о международных чрезвычайных экономических полномочиях. Компания настаивает на отмене этих мер и возврате всех уплаченных пошлин с учетом процентов и судебных издержек.

Эксперты отмечают, что процесс будет непростым. Если суд встанет на сторону BYD, это может открыть дорогу и другим китайским производителям, а также усилить конкуренцию на рынке электромобилей США за счет более доступных моделей для покупателей.

