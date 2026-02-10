Экзамен без бумаги: как изменится порядок медсправок для будущих водителей?

В России готовятся изменить порядок допуска к экзаменам на получение водительских прав. Как разъяснили в Госавтоинспекции, в ряде случаев кандидатам в водители больше не понадобится предъявлять бумажную медицинскую справку

Речь идет о ситуациях, когда сведения о состоянии здоровья уже внесены в единый электронный реестр. При этом само прохождение водительской медкомиссии останется обязательным и отменяться не будет. После обследования электронный документ о наличии или отсутствии медицинских противопоказаний будет автоматически направляться из базы Минздрава в информационную систему ГАИ.

Новые правила начнут действовать с 1 марта 2027 года после вступления в силу поправок в закон о безопасности дорожного движения. Они позволят отказаться от бумажного документооборота при подаче заявления на сдачу экзаменов, а также при замене водительского удостоверения по истечении срока его действия.

В Госавтоинспекции подчеркивают, что речь идет именно об упрощении процедуры, а не о смягчении требований к здоровью водителей. Электронная медсправка станет доступна по личному запросу, а сотрудники ГАИ смогут проверять необходимые данные напрямую в государственной системе.

