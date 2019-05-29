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29 май 2019

"CAR ОF THE YEAR" - теперь и в России!

"CAR ОF THE YEAR" - теперь и в России!

На седьмой ежегодной церемонии вручения Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса "ТОП-5 АВТО", которая состоялась 23 мая, было объявлено об учреждении в России титула "CAR OF THE YEAR" (АВТОМОБИЛЬ ГОДА).


Начиная со следующего сезона, в рамках премии "ТОП-5 АВТО", помимо победителей в каждой из 5 основных и одной специальной автомобильных категорий, будет выбираться один автомобиль, лучший из лучших. Ему будет присуждаться титул "CAR OF THE YEAR", который будет действовать в течение одного года. Выбор российского автомобиля года будет производиться из списка автомобилей, которые войдут в шорт-лист премии, путем голосования членов жюри "ТОП-5 АВТО".

Более подробная информация о российском "CAR OF THE YEAR" будет представлена осенью этого года перед началом нового сезона премии "ТОП-5 АВТО".
Председатель жюри премии "ТОП-5 АВТО", Антон Чуйкин: "Мы долго к этому шли. Развивали премию, совершенствовали регламент, формировали состав жюри. И сейчас мы готовы начать новую главу в истории "ТОП-5 АВТО" и официально определять российский "CAR OF THE YEAR". По аналогии с европейским или американским "CAR OF THE YEAR" теперь такой титул будет ежегодно присваиваться и в России только одному автомобилю. В нашем случае за основу будет браться полный шорт-лист "ТОП-5 АВТО", из которого члены жюри премии, параллельно с определением победителей в каждой из существующих категорий, будут голосовать за лучший автомобиль России". Логотип "CAR OF THE YEAR" является официально зарегистрированным знаком на территории Российской Федерации.

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