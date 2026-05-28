Chery готовит конкурента BYD в сегменте кей-каров

Совместное предприятие Electric Mobility Technologies, более известное как Emta, готовит запуск компактного электрического кей-кара для японского рынка. Премьера модели запланирована на 2027 год. Главным конкурентом новинки станет BYD Raccoon, который также готовится к выходу на рынок Страны восходящего солнца

Бренд Emta создан в Сингапуре совместно с компаниями Chery, Jiangsu Yueda, Autobacs Seven (японская дилерская сеть), Gotion (производитель аккумуляторов) и Anest (занимается выпуском компонентов для салона автомобилей). При этом Chery предоставляет архитектуру, электрическую силовую установку и системы помощи водителю. Выпуск автомобилей организуют на заводе Yueda в Яньчэне, где ранее собирались модели Kia и HiPhi.

Первой моделью Emta станет компактный электрический кей-кар с традиционным квадратным дизайном. Официальное название пока не раскрывается, однако на кузове замечена маркировка #01. Не исключено, что модель выйдет на рынок именно под таким названием. По стилистике кей-кар напоминает пятидверную версию китайского Chery QQ Ice Cream. Электрокар получил квадратные светодиодные фары, минималистичный передний бампер и темные накладки по всему периметру кузова. Длина новинки составляет 3,4 метра, а ширина — 1,48 метра. Технические характеристики, запас хода и стоимость пока не раскрываются.

В дальнейшем Emta намерена расширить модельную линейку за счет хэтчбека, кроссовера и минивэна. Если проект окажется успешным, компания может открыть собственное производство в Японии после 2030 года.

