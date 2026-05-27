Mercedes-AMG готовит новое поколение V8 с разными мощностями

Mercedes-AMG не собирается отказываться от мощных бензиновых двигателей даже на фоне стремительного развития электромобилей. Более того, компания готовит новое поколение V8, которое будет представлено сразу в трех модификациях

О планах бренда рассказал глава Mercedes-Benz Ола Каллениус. По его словам, один двигатель разрабатывается для стандартных версий моделей Mercedes-Benz, второй для AMG-модификаций, а третий для “заряженных” спорткаров, которые внутри называют «go crazy».

Стандартная версия нового мотора уже появилась на обновленном S-Class. Речь идет о 4,0-литровом V8 мощностью 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Более мощную версию мотора V8 получит Mercedes-AMG CLE 63 Coupe, но технические характеристики пока не сообщаются. Самый сильный V8 должен достаться Mercedes-AMG CLE 63 Mythos, первому представителю нового эксклюзивного семейства Mythos. Всего планируется выпустить 30 таких экземпляров.