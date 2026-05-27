Автомобильный портал Motorpage
27 май 2026

Mercedes-AMG готовит новое поколение V8 с разными мощностями

Mercedes-AMG готовит новое поколение V8 с разными мощностями
Автор фото: фирма-производитель

Mercedes-AMG не собирается отказываться от мощных бензиновых двигателей даже на фоне стремительного развития электромобилей. Более того, компания готовит новое поколение V8, которое будет представлено сразу в трех модификациях

О планах бренда рассказал глава Mercedes-Benz Ола Каллениус. По его словам, один двигатель разрабатывается для стандартных версий моделей Mercedes-Benz, второй для AMG-модификаций, а третий для “заряженных” спорткаров, которые внутри называют «go crazy».

Стандартная версия нового мотора уже появилась на обновленном S-Class. Речь идет о 4,0-литровом V8 мощностью 530 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Более мощную версию мотора V8 получит Mercedes-AMG CLE 63 Coupe, но технические характеристики пока не сообщаются. Самый сильный V8 должен достаться Mercedes-AMG CLE 63 Mythos, первому представителю нового эксклюзивного семейства Mythos. Всего планируется выпустить 30 таких экземпляров.

При написании новости использовалась информация:
carbuzz

Комментарии к новости

Последние новости

...

В России насчитали 4 млн праворульных автомобилей. Какая модель стала самой популярной?

27 мая 2026
Lancia Gamma

Lancia возродила модель Gamma. Теперь это кроссовер

27 мая 2026
Lotus Emira 420 Sport

Lotus сделал Emira быстрее и легче

27 мая 2026

Polestar возвращает кнопки в салоны своих электромобилей

26 мая 2026

Российским мотоциклистам могут открыть выделенные полосы

26 мая 2026

Tesla пришлось «отказаться» от автопилота Full Self Driving в Китае

26 мая 2026

 Все новости

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Deepal G318 - deepal g318 (2026) синяя бездна Тест драйв
26 мая 2026

Deepal G318
"Синяя бездна"
Changan CS35 Max - changan cs35 max (2026) превосходя ожидания
Тест драйв
21 мая 2026

Changan CS35 Max
"Превосходя ожидания"
GAC GS4 - gac gs4 (2025) теперь и с полным приводом
Тест драйв
15 мая 2026

GAC GS4
"Теперь и с полным приводом"
Москвич M90, Москвич M70 - «москвич» м70 и м90 (2026) новые русские
Сравнительный тест
08 апреля 2026

Москвич M90, Москвич M70
"Новые русские"

Написано новостей:

3 7 1 8 8