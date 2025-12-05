Автомобильный портал Motorpage
5 дек 2025

УАЗ отказывается от электромобилей и делает ставку на традиционные силовые агрегаты

Автор фото: фирма-производитель

Ульяновский автозавод официально подтвердил, что в ближайшие годы не будет выводить на рынок собственные электромобили. Приоритетом для компании остается развитие модельного ряда с традиционными бензиновыми и дизельными двигателями

При этом УАЗ подчеркивает, что амбиции в области альтернативных силовых установок у завода есть. Ещё в 1959 году инженеры разработали электрофургон УАЗ 450ЭМ, построенный на базе моделей семейства 450. Машина предназначалась для работы на аэродромах и фактически стала одним из первых отечественных электромобилей. Позднее в Ульяновске появились специализированные подразделения, занимавшиеся развитием электротематики, включая лабораторию и научно-исследовательское бюро.

Решение УАЗа заметно контрастирует с подходом АвтоВАЗа, который активно экспериментирует с электроприводом. В прошлом году компания представила батарейную версию Niva Travel, а также запустила производство электрокара e-Largus, хоть и без четких сроков выхода на рынок.

При написании новости использовалась информация:
Газета.ру

