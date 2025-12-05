Автомобильный портал Motorpage
5 дек 2025

Японские автопроизводители требуют компенсаций за пошлины, введенные администрацией Трампа

В США разгорается новый виток торгового спора вокруг пошлин, которые администрация Дональда Трампа ввела без согласования с Конгрессом. Американские подразделения как минимум 9 японских компаний, среди которых Toyota, Tsusho, Sumitomo Chemical, Ricoh, Yokohama Rubber и Ushio, подали иски в Суд международной торговли в Нью-Йорке. Компании добиваются полного возврата дополнительных пошлин, уплаченных в этом году

Истцы утверждают, что введение так называемых взаимных пошлин было незаконным. По их мнению, действия Дональда Трампа следует расценивать как превышение полномочий и незаконные.

После ноябрьских слушаний в Верховном суде, где судьи усомнились в законности действий Белого дома, юридическая активность компаний возросла. Однако японские корпорации опасаются, что даже если пошлины признают незаконными, компенсировать потраченные средства им никто не будет. Поэтому они обращаются в суд за гарантиями.

Администрация Трампа настаивает на важности торговых мер. По словам президента, высокие пошлины сделали страну богатой и более защищенной, что, по его мнению, напрямую связано с национальной безопасностью.
 

