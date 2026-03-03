Chery Tiggo 7 снова обновили внешность

Компания Chery опубликовала изображения нового кроссовера Chery Tiggo 7L для китайского рынка. На этот раз модель стала очень похожа на родственный Omoda C7, который хорошо известен на российском рынке

Судя по опубликованным изображениям, 7L отличается более крупной решеткой радиатора, иными бамперами и крышей в цвет кузова. Предполагается, что индекс L указывает на увеличенные размеры, по сравнению с актуальными версиями Tiggo 7 (больше 4545 мм). Колесная база, вероятно, останется прежней – 2670 мм.

Информации о силовой установке нет, но можно предположить, что Tiggo 7L получит 1,6-литровый мотор мощностью 150 л.с. Коробка – «робот». Привод может быть передний или полный.