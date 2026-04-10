10 апр 2026

Cupra вывела на рынок компактный электрокар с запасом хода до 450 км

Автор фото: фирма-производитель

Испанский бренд Cupra представил новый хэтчбек Raval. Примечательно, что данная модель вышла раньше соплатформенных «хэтчей» от Volkswagen и Skoda

Компактный электрокар построен на платформе MEB+ и получил электромотор мощностью 116 л.с., 135 л.с., 211 л.с. или 226 л.с. в зависимости от комплектации. Запас хода варьируется от 300 до 400 км. Заявляется, что самая мощная модификация разгоняется до 100 км/ч за 6,8 с.

Raval выделяется «агрессивным» внешним обликом со спортивными бамперами, динамичным профилем, широким воздухозаборником, небольшим спойлером на крыше и двухъярусной светодиодной оптикой. Длина модели – 4046 мм, ширина – 1784 мм, высота – 1518 мм, а колесная база – 2600 мм. Объем багажника – 441 л.

В салоне установлена цифровая приборная панель диагональю 10,25 дюйма и тачскрин мультимедийной системы на 12,9 дюйма. Управление частично переведено на сенсорные элементы, однако на руле сохранены физические кнопки. В списке опций заявлены спортивные сиденья и матовая окраска кузова.
 

